“Avete visto tutti cosa ha fatto” GF Vip 7 | caos tra Tavassi e Micol | la peggiore situazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le ultime ore al GF Vip non sono state all’insegna dell’allegria perIncorvaia. La 29enne è infastidita dal comportamento di Edoardoe ha trascorso diversi momenti standosene da sola e isolandosi dal resto del gruppo. Ha provato a confortarla Giaele De Donà, maha subito mette le mani avanti, rassicurando l’amica: “Oggi sto così, domani riderò di nuovo” dice. La coinquilina, di tutta risposta, ammette anche lei di essere infastidita dal comportamento di Edoardoche – pur avendole viste nell’angolo del cortiletto, non si è avvicinato a loro per chiacchierare come fa di consueto. “Io non voglio che lui venga”, è la risposta amareggiata diIncorvaia che non appare intenzionata a chiarire con il vippone: “Non mi interessa, non ci parlerei. Se venisse mi darebbe ancora ...