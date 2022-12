Atalanta | Sportiello e il Milan | da svincolato gradito da Pioli

Commenta per primo Ciprian Tatarusanu e il Milan sono al passo d'addio. Il portiere romeno andrà via a fine stagione e sarà sostituito da Marco, in arrivo a parametro zero dall'... il cui contratto con l'scadrà il prossimo 30 giugno, e ora è arrivata anche la fatidica fumata bianca . I DETTAGLI - Il Milan ha raggiunto l'accordo totale con, la firma è ...Dovrebbe essere tutto fatto per il nuovo vice-Maignan a partire dalla prossima stagione. Calciomercato.com cancella gli ultimi dubbi, qualora ve ne fossero ancora: Marco Sportiello sarà un giocatore d ...Il commento. Manca ancora l’ufficialità, ma tutto fa ritenere certa la partenza del portiere al club rossonero, con l’ok anche dell’allenatore Stefano Pioli. Prepariamoci a dare l’addio a Marco Sporti ...