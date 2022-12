Atalanta Frankfurt 2-2 LIVE | Hojlund risponde ad Alario

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per il Trofeo Bortolotti tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per il Trofeo Bortolotti. SintesiInizio alle 20.00 E’ COMINCIATO IL MATCH 6? Partita molto equilibrata con l’che utilizza parecchio le fasce laterali. 10? OCCASIONE. Cross di Hateboer in mezzo per, ma l’occasione sfuma. 14? GOAL DELL’. Contropiede nerazzurro dalla sinistra: palla perda parte di Scalvini che serve Lookman che porta in vantaggio la Dea. 20? TOLOI! Colpo di tacco per il ...