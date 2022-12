ASCOLTI TV 8 DICEMBRE 2022 | VINCE INCASTRATI 19 | 6% | DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA 15 | 5% | LA FINALE DI XF 5 | 2% | IGNOTI 16 | 1% VS STRISCIA 21 | 2% | L’OMAGGIO DEL PAPA 17 | 6%

(Di venerdì 9 dicembre 2022)TV 8· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3294 35.89 PT – 6212 31.49 24 – 3353 36.52 PT – 7937 40.23 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 h7 – 168 9.40 + 218 9.10Tg1 – 865 16.57Tg1 Mattina – 487 11.01UnoMattina – 967 15.01Storie Italiane – 1049 16.54A Sua Immagine – 1388 19.48Santa Messa + Angelus – 1654 23.54 + 2029 23.20È Sempre Mezzogiorno! Menù – 1906 15.81Tg1 + Tg1 Ec. – 3300 23.42 + 3026 21.79Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1801 13.28Oggi è un Altro Giorno – 1647 13.79Omaggio delall’Immacolata – 1877 17.61Aspettando + Prs. ViD – 1789 16.60 + 1793 15.52Tg1 + Vita in Diretta – 1758 16.00 + 2238 17.31L’Eredità: Sfida al Campione – 3447 21.44Tg1 – 4198 22.03Soliti– 3253 16.14due...

Altri mondi, tanta gente sul palco, cuore in mano. Dal 26al 1° gennaio Tosca sarà all'Auditorium di Roma con il suo personalissimo circo musicale ...talent show dove contano solo gli'....trash poiché i produttori televisivi sono convinti che sia l'unico modo per farein prima ... La prossima puntata dello show, invece, andrà in onda sabato 1712): prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che ... di garantire la massima protezione e cura per tutti i minorenni. Dall’11 dicembre 1946, anni di lavoro, ...Sabato 10 dicembre Autunno Musicale propone un “break” dedicato ... Terremoto a Ballando: scoppia la coppia Boom di ascolti per Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.