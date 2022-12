Ascolti TV 8 dicembre 2022 | ritorno vincente per Soliti Ignoti | il ricco montepremi e la sorpresa finale

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Immacolata Concezione davvero spettacolare per le reti Rai e Mediaset che hanno ritrovato una sorta di normalità all'interno della loro programmazione. Su Rai 1 non solo L'Eredità è tornata in onda al vecchio orario delle 18.45 (misura temporanea), ma Amadeus ha riaperto i! E se da Flavio Insinna la vittoria è un lontano ricordo, da Amadeus la dea Bendata ha fatto capolino consegnando unai due fortunati concorrenti!TV ieri 8: ancora nessuna vincita a L'Eredità Archiviata la pausa del giorno precedente, L'Eredità – Sfida al campione è tornata in onda su Rai 1, in via del tutto eccezionale, nell'orario tradizionale delle 18.45. In questa puntata, in cui la vittoria continua a latitare da ormai diverso tempo, i 3.45 milioni di ...