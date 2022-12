Ascoli | il presidente Pulcinelli tuona contro gli arbitri | 'Fate schifo!'

Alfredo Pedullà

Commenta per primo 'Fate schifo!': lo sfogo deldell', Massimo Pulcinelli, al termine della sfida persa per 2 - 0 dai bianconeri con il Pisa non lascia spazio a fraintendimenti. Oggetto dei suoi strali la squadra arbitrale che ieri ...Il progetto è stato presentato, nei giorni scorsi, in Regione Toscana alla presenza delEugenio Giani, del direttore della compagnia Claudio, dell'assessora del comune di Firenze ... Ascoli, il presidente Pulcinelli reclama un rigore e attacca: "Fate schifo" SERIE D - Il presidente orange e la confessione Il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi, intervenuto alla trasmissione sportiva "Cuore di Calcio", torna sul suo possibile futuro al comando ...Federfarma Ascoli, successo per il brindisi natalizio con presentazione racconti 'GialloPiceno. 5 delitti tra le rue' - picenotime.it - IT ...