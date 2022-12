Arriva l' aria artica con neve a bassa quota nel weekend

Leggi su agi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Maltempo che nelle prossime ore interesserà il Nord Italia e poi nella giornata di sabato soprattutto le regioni del Centro con piogge e temporali anche intensi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano invece da domenica l'arrivo disul Mediterraneo. Tempo instabile soprattutto su Nord-Est e regioni del Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi.in calo fino a quote dicollina o prossime al piano entro sera tra Veneto ed Emilia Romagna. Fiocchi oltre i 1000 metri sull'Appennino centrale. Prossima settimana che inizia con un temporaneo miglioramento del tempo ma clima più freddo con temperature di qualche grado sotto media. Previsioni meteo per oggi: al nord Maltempo al Nord con piogge diffuse e anchefino a quote molto basse sulle regioni di ...