Aria artica in arrivo | neve a bassa quota al Nord Da domenica sera piogge al Sud

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano invece da domenica l'arrivo disul Mediterraneo. Tempo instabile soprattutto su Nord - Est e regioni del Centro - Sud con ...Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano invece da domenica l'arrivo disul Mediterraneo . Tempo instabile soprattutto su Nord - Est e regioni del Centro - Sud con ...ROMA – Dopo piogge, neve e venti forti portati su quasi tutta l’Italia dalla perturbazione in corso fino a domenica, per la prossima settimana si prevede l’attivo di un’ondata di aria fredda provenien ...L'Italia sarà raggiunta da una massa di aria artica, che porterà le temperature minime sotto zero in molte zone del Centro-Nord. Le previsioni meteo ...