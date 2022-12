Argentina | Messi come Batistuta | 10 gol al Mondiale Ma le gare sono il doppio

Al 73', dopo un assist delizioso, il fuoriclasse in forza al PSG finisce sul taccuino marcatori. Penalty per fallo di Dumfries su ...vede degli spazi che nessun altro vede. Qui c'è da battere le mani e ringraziare, un'altra ... ma che gli è valso anche un vastissimo seguito e tantissimi apprezzatori, anche indove i ...La partita si è riscaldata parecchio nel finale di Olanda-Argentina. Un giocatore olandese è finito a terra dopo la pallonata di Paredes.MONDIALI 2022 - E con il gol all'Olanda, Messi raggiunge quota 10 gol in carriera ai Mondiali (in 5 edizioni disputate). Ecco che l'attaccante del PSG diventa ...