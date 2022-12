Argentina avanti col brivido | pari dell' Olanda al 101' 2-2 Ai rigori para Martinez e segna Lautaro

Così il portiere dell'Emiliano Martinez, che parando i tiri dal dischetto di Van Dijk e Berghuis ha, in pratica, dato la vittoria ai suoi. "Ora abbiamo le qualità per andare ancora", ...Albiceleste2 - 0, l'Olanda rimonta fino al 2 - 2. I supplementari non spezzano l'equilibrio, decide il rigore di Lautaro L'batte l'Olanda ai calci di rigore nei quarti di finale dei Mondiali di ...La deludente sconfitta del Brasile contro la Croazia, la vittoria sofferta dell'Argentina contro l'Olanda: i primi due quarti di Qatar 2022.L'Argentina batte l'Olanda ai calci di rigore nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e va in semifinale, dove affronterà la Croazia. L'albiceleste, avanti 2-0 ad un quarto d'ora dalla fine… L ...