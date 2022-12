Antalya | seduta pomeridiana per il Napoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Doppiaoggi per gli uomini di Luciano Spalletti,vi proponiamo anche,il report dell'allenamento pomeridiano :per ilal Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le 5 porticine ed esercitazione tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo. Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Piacevole visita oggi al Regnum Carya: il console d'Italia ad Izmir Valerio Giorgio ha incontrato gli azzurri.

mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra. Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo. ...... i blucerchiati sono atterrati all'aeroporto dialle 15.17 locali (le 13.17 in Italia) per ... Oggi, venerdì, la squadra sosterrà una doppiain vista delle amichevoli di questo ritiro ...Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra. Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto la ...La squadra ha svolto lavoro in palestra. Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo.