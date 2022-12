Anniversario della Dichiarazione sui diritti umani | ‘Voci per la libertà’ organizza una serata tra musica e cinema

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROVIGO – Come ogni anno il festival “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” festeggia il 10 dicembre,universale dei, adottata nel 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest’anno l’appuntamento è alTeatro Duomo di Rovigo alle 21 con unatrache proporrà vari momenti: un breve estratto del documentario “Rumore – Human Vibes”, le esibizioni di Lorenzo Lepore e dei CombLove, la mostra “In Arte DUDU” e la partecipazione straordinaria di Franco D’Aniello dei Modena City Ramblers. Lasarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la raccoltale25a edizione di “Voci per ...