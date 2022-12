Anche a Natale torna il vintage di East Market

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nuovo appuntamento natalizio con, l’evento delmilanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italiano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Tante idee regalo per tutte le tasche: dai più ricercati capi d’abbigliamentoall’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovarearticoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto ...

Telefonino.net

Ma soprattutto con l'arrivo dele i raduni familiari per le festività è altamente probabile che il virus si trasmettaa genitori e nonni, creando problemi al resto della rete ospedaliera....il Presidente Gravina sottolineerà testualmente: '... è come se Paolo Rossi si fosse portato ... il nostro Pablito ci ha lasciato proprio all'inizio della novena del Santo... e Maradona ... iPad (2022): a Natale regalate un tablet TUTTOFARE (è anche in sconto) Quanto impattano i piatti che tradizionalmente portiamo a tavola durante le feste Abbastanza, soprattutto se sono esotici: lo calcola un'agenzia di consulenza sulla sostenibilità.“Insieme è Natale”, un programma stilato a più mani per promuovere la tradizione della festa più sentita dell’anno. Dopo la presentazione nei giorni scorsi delle diverse iniziative che l’Amministrazio ...