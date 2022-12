Allenamento mattutino per il Napoli | lavoro personalizzato per un azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilcontinua i suoi allenamenti in Turchia. Gli azzurri non si fermano e si preparano all’amichevole di venerdì contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. I ragazzi di Spalletti hanno svoltoal Regnum Carya di Belek. La squadra si è divisa nuovamente tra campo e palestra in questa prima seduta di giornata.(FOTO: SSC) Il gruppo di portieri ha svoltotecnico sul campo, mentre il resto della squadra ha lavorato in palestra. Ancoraper Salvatore Sirigu: il portiere ex Genoa sta recuperando dal suo infortunio muscolare. Nessuna comunicazione invece per quanto riguarda Amir Rrahmani: possibile ritorno in gruppo per il difensore ...