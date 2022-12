(Di venerdì 9 dicembre 2022)è la protagonista del, di cui è stato diffuso ilin attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 30 dicembre.è la protagonista didi cui è stato diffuso ilin attesa del debutto previsto nelle sale americane per il 30 dicembre. Nel video si vede la protagonista mentre va a trascorrere un compleanno con le sue amiche, situazione che fa emergere la pressione che subisce a causa del fidanzato, che controlla ogni momento della sua vita. Ilè stato diretto dalla regista Mary Nighy ed è stato scritto da Al...

Movieplayer

Un amore sbagliato portato alle estreme conseguenze in questo thriller psicologico con la candidata all'Oscar Anna Kendrick. Ecco il trailer di, ......di Don't Worrysu IBS Acquista il Blu - Ray di Don't Worrysu La Feltrinelli Acquista il Blu - Ray di Don't Worrysu Mondadori Store Don't Worrytrama e trailer(... Alice, Darling: il trailer del film con Anna Kendrick Anna Kendrick è la protagonista del film Alice, Darling, di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 30 dicembre.Anna Kendrick stars in 'Alice, Darling', a film about a young woman trapped in a psychologically abusive relationship.