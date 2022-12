Alfa Romeo - La B-Suv sarà elettrica e mild hybrid

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Poco a poco prendono forma i contorni del progetto che porterà l'al lancio di una B-Suv nel 2024. Come sappiamo da tempo, l'autola primadel Biscione, ma dal momento che nascerà su una piattaforma la e-Cmp ddel gruppo Stellantis in grado di ospitare anche propulsori tradizionali, avrà anche delle motorizzazioni endotermiche. In particolare, secondo quanto riportato dal magazine britannico Car, una varianteche renderà questa sport utility compatta più accessibile. Alternativa democratica. "Siamo in un mondo in cui non tutti possono permettersi di pagare 40.000 sterline per un'auto. Quindi, avremo una versione ibrida (Mhev) in parallelo", ha detto agli inglesi il ceo di, Jean Philippe Imparato. La ...