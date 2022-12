Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino | debutto d' amore

Bellissima, fasciata in un lungo abito nero e più felice che mai.ha preso parte alla Prima della Scala di Milano e, per la prima volta, ha presentato in pubblico il suo fidanzato, con il quale ha deciso di condividere la sua vita. Il suo nome ...L'attrice 36enne ha archiviato la lunga storia d'amore con Ross McCall Alla Prima della Scala a Milano elegantissima accanto al compagnoarchivia definitivamente la lunga storia d'amore, durata 4 anni, con Ross McCall , con cui si era persino parlato di nozze, ed esce finalmente allo scoperto con il suo nuovo ...Alessandra Mastronardi è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: si tratta del dentista romano Gianpaolo Sannino.Alessandra Mastronardi si regala la prima uscita ufficiale col suo nuovo fidanzato, Giampaolo Sannino: alla Prima alla Scala con lui.