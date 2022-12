Agustina Gandolfo | “Stai facendo rivoltare l’Arabia intera!” | anche a Doha lo spettacolo è da censura – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mai cosi in forma,in questo scorcio mondiale sta regalando emozioni davvero uniche, tifiamo tutti per l’Argentina! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ormai dovremmo esserci abituati alle comparse da cardiopalma di, sexy modella argentina sempre al fianco di Lauraro Martinezin questa parentesi dei mondiali dove, con questa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.