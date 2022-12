AEW | Nuovo ringname per W Morrisey | ecco come sarà presentato

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sembra che la AEW abbia deciso di attribuire una W. Morrissey, noto durante i suoi anni in WWE con il nome di Big Cass. A fine agosto ha fatto il suo ritorno a Jacksonville, dopo che aveva lottato contro Wardlow nel mese di maggio, entrando a far parte della stable The Firm, guidata da Stockley Hathaway. Finora non è mai salito sul ring, ma lo farà nell’episodio di Rampage di questa notte. Dalla grafica che pubblicizza il match emerge il. Big Bill Sembra che da qui in avanti W.Morrissey utilizzerà ildi Big Bill. È quanto emerge dalle locandine con cui la AEW sta pubblicizzando l’episodio di Rampage di questa notte. Big Billin azione e farà coppia con il compagno di stable Lee Moriarty. Qui sotto la ...

