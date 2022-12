Euronews Italiano

Un uomo è statoquesta sera ae versa in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto in un appartamento di via Battera, nel rione di Ponziana. Ad aggredirlo sarebbe stata una donna, convivente, al ...- Un uomo è statoquesta sera intornoalle 19 ae versa in gravi condizioni . L'episodio sarebbe avvenuto in via Battera, in un appartamento . Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo ... Accoltellato a Trieste dopo lite domestica, indagata donna Un uomo è stato accoltellato questa sera a Trieste e versa in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto in un appartamento di via Battera, nel rione di Ponziana. Ad aggredirlo sarebbe stata una donna, c ...TRIESTE - Una persona è stata accoltellata questa sera a Trieste e versa in gravi condizioni. L'episodio sarebbe avvenuto in via Battera, in un appartamento. Sul posto è ...