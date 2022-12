A che punto è l’autonomia strategica dell’Europa in tre settori chiave

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lunedì a Washington, o meglio a poche miglia nel campus dell’Università del Maryland, è andato in scena il terzo atto del Trade and Technology Council, lo strumento di dialogo che Unione europea e Stati Uniti si sono dati per superare le incomprensioni dell’era trumpiana. Prendendo anche atto che, dopo il ventennio glorioso della globalizzazione, commercio estero e competitività tecnologica sono diventati un connubio troppo strategico per essere lasciato solo nelle mani del mercato e delle imprese private. Casualmente, proprio il giorno dopo, alla presenza del presidente Biden, TSMC, l’azienda taiwanese che produce gran parte dei chip più sofisticati venduti nel mondo, annunciava in Arizona l’inaugurazione della sua prima fabbrica statunitense, ampiamente incoraggiata dall’establishment Usa, preoccupato dalle mire espansionistiche della Cina sull’isola, e dalle possibili conseguenze ...