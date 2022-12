9 dicembre 1990 | Milan-Olimpia Asunción VIDEO

Intini il 29 giugnoè stato ordinato presbitero dal vescovo Domenico Padovano per la diocesi ... Il 72016 papa Francesco lo ha nominato vescovo di Tricarico; succede a Vincenzo Carmine ......che la stessa Chiesa ha riconosciuto come 'autentiche' proprio nella giornata dell'82022, ... La sua vita si è svolta all'interno della Diocesi di Conversano - Monopoli, il 29 giugnoè ...Nuova scossa di terremoto in Sicilia. In nottata se ne è registrata una nel Siracusano, a 5 km da Rosolini e ad una profondità di 8 km.Juan Diego è il veggente al quale apparve la Madonna di Guadalupe: sulla sua tilma rimase impressa l'immagine della Vergine.