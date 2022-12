365 giorni con Maria | 9 dicembre | Gli appare durante un pellegrinaggio a Medjugorje

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Madonnaa un ex ufficiale comunista proprio in quella che, oggi, è la meta del più alto numero di pellegrini:. Lascia all’uomo un messaggio particolare e lo invita a restaurare un luogo abbandonato e saccheggiato. Si presenta a lui come la “Regina della Pace”. Invita a rinnovare lì, in quel luogo, la L'articolo 365con: 9Gliunproviene da La Luce di