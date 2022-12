3 regali di natale solidali che fanno bene non solo a chi li riceve

(Di venerdì 9 dicembre 2022)fa molto spesso rimacon “”. Persi dietro pacchetti e pacchettini, luci, case che scoppiano di doni, siamo arrivati a pensare che il senso delle feste sia aprire il portafogli. Ma non dovrebbe piuttosto essere un momento di raccoglimento, di scambio, di comunione e atti dinei confronti degli altri? E se fosse entrambi? Non è impossibile, grazie aidi, un modo per scambiarsi, oltre all’affetto, qualcosa di più concreto che possa, al contempo, sostenere iniziative che aiutano i più deboli o bisognosi. 5 cose che tutti sanno (ma non vogliono dire) suidiQuando un regalo è solidale? Un regalo è solidale quando una parte o la totalità dell’importo ...

Milano, 9 dic. " Le spese per ie per i menu di pranzi e cene disono al centro del lungo weekend dell'Immacolata con aperture speciali nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia. "In diversi mercati - spiega ...Se da un lato molti italiani hanno approfittato del Black Friday di novembre per anticipare idi, dall'altro le famiglie fanno i conti con un caro - prezzi imperante ( +11,8% l'...Xbox Series S è tra i regali di Natale più desiderati: ora su Amazon può essere tua con un super sconto e arriva in due giorni.Milano, 9 dic.(Adnkronos) - Le spese per i regali e per i menu di pranzi e cene di Natale sono al centro del lungo weekend dell Immacolata con aperture speciali nei mercati contadini di ...