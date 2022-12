Zelensky vuole dagli Usa le armi vietate | la richiesta che sconvolge Biden

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L'Ucraina non molla nel suo pressing sugli Usa. Rappresentanti del governo e del parlamento di Kiev hanno chiesto nei mesi scorsi all'amministrazionedi fornire all'Ucraina testate caricate con bombe a grappolo. Lesonoin più di cento Paesi, ma la Russia continua a utilizzarle, devastando ampie zone del Paese. La, riferita dalla Cnn, è una delle più controverse che Kiev ha fatto a Washington. Funzionari dell'amministrazione americana avrebbero preso in esame lada mesi, senza respingerla. Questo tipo disemina bombe che poi esplodono in un secondo momento e possono mettere seriamente a rischio chiunque si trovi nei paraggi, dopo la caduta di un razzo. La frammentazione produce un effetto secondario devastante di mini bombe. ...

