X Factor | la finale | si contendono il palco Beatrice Quinta | Santi Francesi | Tropea e Linda

(Di giovedì 8 dicembre 2022), isila finalissima di questa sera, giovedì 8 dicembre, di Xdal Mediolanum Forum di Assago e in diretta su Sky, Now e in simulcast ...

Poi il dettaglio che compromette la sua esibizione a Xcon Pinguini Tattici Nucleari e Meduza X2022, volano inLinda, Beatrice Quinta, Santi Francesi e Tropea. ...A concludere questo lungo percorso il nuovo singolo " Crisi di Stato ", presentato alladi "X2022 " con una immagine di copertina semplice e d'impatto: Fedez appare a torso nudo con le ...Beatrice Quinta, Santi Francesi, i Tropea e Linda si contendono la finalissima di questa sera, giovedì 8 dicembre, di X Factor dal Mediolanum Forum di Assago e in diretta su Sky, ...In questo articolo, tutte le info utili sul televoto della finale di X Factor 2022. Il voto del pubblico da casa sarà infatti fondamentale, come tradizione vuole, per decretare il vincitore di X Facto ...