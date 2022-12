WWE | Solo Sikoa parla dei piani abbandonati ad NXT

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il 2022 verrà ricordato sicuramente come l’anno della Bloodline. Quello che è incominciato come una partnership tra Paul Heyman e Roman Reigns 2 anni fa si è successivamente trasformato in uno dei più iconici gruppi prodotti dalla WWE negli ultimi 10 anni. Al fianco di Roman ci sono i campioni di coppia, gli Usos. Le due aggiunte più recenti sono il “Honorary Uce” Samy Zayn esi è fatto notare molto già ad NXT ancora prima di essere chiamato ad unirsi ai suoi fratelli della Bloodline nel main roster. Recentemente ha combattuto assieme alla sua famiglia nel War Games match a Survivor Series contro i Brawling Brutes. La loro vittoria ha soltanto reso la Bloodline ancora più dominante. Durante un’intervista con Josh Martinez a Superstar Crossover,...