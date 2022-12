WWE | Fatti registrare da NXT gli ascolti più bassi da maggio

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fattouna media di 534.000 e un rating di 0.13 nella fascia demografica 18-49. Che tonfo! Per lo show questo è un risultato veramente negativo perché i numeri per quanto riguarda gli spettatori sono i piùdaa questa parte. WWE NXT last night on USA Network (8-10:05pm):534,000 viewersP18-49 rating: 0.13#36 cable original in P18-49 pic.twitter.com/hxd0BG06dv— Brandon Thurston (@BrandonThurston) December 7, 2022