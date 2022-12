(Di giovedì 8 dicembre 2022) Andreysfiderà Stannei quarti di finale dellaCup, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al(Arabia Saudita). Ilta elvetico ha debuttato con una vittoria in tre set ai danni di Matteo Berrettini e tornerà in campo poche ore dopo per andare a caccia della semifinale. A contendergli il pass sarà il russo, terza testa di serie e già ai quarti in virtù di un bye. Andrey partirà ovviamente favorito, ma guai a dare per spacciato un giocatore del calibro e dell’esperienza di. PARTECIPANTI MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Andreye Stanscenderanno in campo...

SPORTFACE.IT

Ci saranno Tsitsipas , Medvedev ,, Fritz , Zverev , Norrie , Kyrgios , Stricker , Thiem ,e anche l'italiano Berrettini , che ha deciso di far 'festa' insieme a questi altri big . ...Matteo Berrettini perde contro Stannella sfida valida per gli ottavi di finale della ricchissima esibizione che rientra sotto ... in programma alle 14:00 italiane contro. Si gioca ... Wawrinka-Rublev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022 A che ora e come seguire Rublev-Wawrinka, incontro valevole per i quarti di finale della Diriyah Tennis Cup 2022 in Arabia Saudita.Berrettini sconfitto da Wawrinka nella sfida iniziale del torneo che si tiene in Arabia Saudita. L’azzurro ha vinto il primo tie-break e ha perso i successivi due, arrendendosi allo svizzero che ora g ...