Wanda Nara in lingerie | lo sguardo ammalia | l’ipnotica scollatura infiamma

e : una storia d'amore che non ha avuto un lieto fine. Nonostante i numerosi tentativi dell'attaccante del Galatasaray per una riconciliazione (il viaggio alle Maldive sembra non aver dato ...Per quanto riguarda i VIP italiani, si sta chiacchierando molto della presunta gravidanza di, da mesi in crisi con il marito Mauro Icardi . Gli aggiornamenti più succosi, però, riguardano ...Dall'Argentina arrivano nuove indiscrezioni sulla fine della storia d'amore tra la manager e l'attaccante del Galatasaray ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...