“Vorrei sapere come si diventa un cittadino di serie A” | parla Andrea Costantino | detenuto negli Emirati da quasi due anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Roma, 8 dic –in una cella di Abu Dhabi per 14 mesi, poi trasferito in una dependance dell’Ambasciata italiana, l’imprenditoreè una delle vittime dell’incompetenza della politica estera e della diplomazia italiana. Arrestato nel marzo del 2021, senza un mandato e senza motivazioni, spiega: “Non ho potuto comunicare con la mia famiglia per 68 giorni, mentre la prima visita autorizzata è arrivata dopo 30 giorni, non dell’Ambasciatore italiano, ma di un segretario qualunque, una cosa che non succede mai. Il primo colloquio con l’Ambasciatore è avvenuto solo due mesi dall’arresto, dove mi ha riferito che non poteva fare nulla perché, a detta sua, non era una questione politica”. Ora,è impossibilitato a lasciare Abu Dhabi perché le autoritàne gli hanno ...