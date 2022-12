Von der Leyen | “È essenziale rimanere uniti sull’Ucraina”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MILANO – “Rispetto a giugno gli effetti della guerra colpiscono ancora di più, ma la cosa più importante è che restiamo insieme”. Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, incontrando ieri a Milano, in prefettura, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ursula von derha ringraziato il capo dello Stato italiano per averla ricevuta per un secondo bilaterale in poco tempo. Alla riunione, come fa sapere il Quirinale, era presente anche il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. L'articolo L'Opinionista.

L'ex premier fa riferimento all'intervento della presidente della Commissione UrsulaLeyen all'Università Bocconi al passaggio di consegne per la presidenza tra Mario Monti e Andrea Sironi, ...Al primo posto della classifica delle 100 donne più influenti, per il suo ruolo durante la guerra in Ucraina e per la gestione della pandemia, c'è la presidente della Commissione Ue Ursula...MILANO - "Rispetto a giugno gli effetti della guerra colpiscono ancora di più, ma la cosa più importante è che restiamo insieme". Lo ha sottolineato la ..."Dobbiamo stare attenti ed essere preparati per la prossima crisi sanitaria". Con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta alla conferenza per il prim ...