Volley | Mondiale per Club maschile 2022 | Itambé Minas e Cruzeiro ok all’esordio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Partono con il piede giustoe SadaVolei nei match d’esordio delperdi. La società di Belo Horizonte ha avuto la meglio contro gli iraniani del Paykanal termine di un match tiratissimo, vinto per 3-0 ma con parziali molto tirati (22-25, 2–25, 27-25, 25-18). Sono anzi gli asiatici a portarsi avanti nel punteggio, aggiudicandosi il primo set, prima di subire la rimonta con due set che portano la firma di Vissotto (top scorer con 21 punti) e Matheus, mentre nel Paykan si distingue Amin con 20 punti, nettamente il più prolifico dei suoi. Per il, invece, è arrivato un netto 3-0 nel derby tutto carioca contro il Volei Renata, grazie a quattro giocatori ...

