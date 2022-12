Vigilanza delle frontiere Ue | l’Italia spende molto ma incassa poco

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La decisione 70/243 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprieComunità, ha consentito alla Commissione europea di iniziare a riscuotere risorse proprie per finanziare il bilancio dell’Ue anziché affidarsi interamente ai contributi finanziari degli Stati membri. Le prime risorse proprie del bilancio dell’Ue sono state i prelievi agricoli, i dazi doganali e una risorsa basata sull’Iva. I dazi doganali sono definiti Risorse Proprie Tradizionali (RPT) in quanto sono sempre esistiti come fonte diretta di entrate per il bilancio dell’Ue. A differenza dell’Iva e dei contributi nazionali, che sono messi a disposizione del bilancio dell’Ue dagli Stati membri. I dazi doganali derivano dalle politiche commerciali. Vengono imposti sulle importazioni di prodotti da Paesi non appartenenti ...