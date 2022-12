Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022)DEL 8 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO SULLA RETE VIARIA LA CIRCONE E’ NELLA NORMA SUL RACCORDO E SULLE PRINCIUPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. FA ECCEZIONE VIA APPIA DOVE SEGNALANO BREVI CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI: A SEGUITO DI DANNI DA MALTEMPO RESTA CHIUSA PER LAVORI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE GROTTE E VIA VASCARELLE; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. A PIAZZA VENEZIA, IN PROGRAMMA L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE. DALLE 16,30, È PREVISTA LA CHIUSURA DELL’INTERA ZONA CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI O ...