Vi racconto i musei del futuro Così il Covid è diventato un' opportunità

L'Inchiesta Quotidiano OnLine

Dalla Chiese ai Conventi e agli Oratori, ma anche nei: sono moltissimi gli allestimenti di ... Qui il modulo delè quasi immutato da quasi quattro secoli: il centro della rappresentazione ......castello ospita al suo interno seguono un avvincente narrazione che affianca al video il...proprio il grande quadro del Pittara ( 8 metri per 4 ) di proprietà della Fondazione Torino. ... Frosinone, collettiva "Racconti di memoria" al Museo Arte Contemporanea dell'Accademia Belle Arti In occasione del periodo delle festività, in programma una serie di aperture straordinarie in tutta la Toscana ...Un viaggio nello stile Biedermeier, fra le stanze della Knoblauchhaus e gli eventi e concerti degli altri musei cividi di Berlino ...