Very e Sasy | la figlia 17enne Carmen incinta e il tira e molla con Kekko | la telenovela infiamma TikTok

Webboh

Articolo..., tratto da... https://internapoli.it ! E' uno dei casi più discussi negli ultimi giorni sul social cinese di TikTok, quello inerente la famiglia di '' e la gravidanza della loro figlia Carmen: le voci circolavano già da tempo ma ora è ufficiale, la 17enne aspetta un bimbo. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia di tiktoker napoletani ...Articolo..., tratto da... https://internapoli.it ! E' uno dei casi più discussi negli ultimi giorni sul social cinese di TikTok, quello inerente la famiglia di '' e la gravidanza della loro figlia Carmen: le voci circolavano già da tempo ma ora è ufficiale, la 17enne aspetta un bimbo. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia di tiktoker napoletani ... Chi sono Very e Sasy e quanti figli hanno Tutte le info! We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nel video svelati anche i nomi: Veronica (come la madre) se dovesse essere femmina o Salvatore come il papà. La notizia che nessuno si aspettava però è un’altra, ovvero che Carmen si è lasciato con ...