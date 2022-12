Van Gogh | arte pura e follia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette L’si colora di vita e la vita è nell’in Vincent Van. Un pittore che ci regala squarci di una realtà metafisica. Vita, morte, #, tutto è estremo in Vincent Van. Un artista che indaga il vero mascherandolo di realtà. Un artista che vive e sente la #natura, percependone i colori L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

I primi verbali del boss dei: "Ho investito 40 milioni in oro, compravo anche al Tarì" Ai fedelissimi stipendi in 14 mensilità. E con un clic il denaro viaggiava dall'Europa al ...... attraverso opere, tra gli altri, di Turner, Monet, Courbet, Degas, Cezanne,, Picasso, Modigliani, Bacon, Moore. La mostra, aperta fino all'8 gennaio e già meta di migliaia di visitatori, è ...Dice di aver lasciato al proprio socio una cassa da 18 milioni di euro. E dice di aver speso - per anni - ogni mese dalle 350mila alle 400mila euro mensili, soldi che servivano «per ...C'è anche un verbale di Bruno Carbone: "Io ero socio al 25%, con un altro 25% si pagavano le spese e il restante 50% era di Imperiale" ...