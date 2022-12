Van Gaal risponde a Di Maria | «A Manchester influenzato dalla vita privata»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Louis Vanalle parole pronunciate da Angel Dinelle scorse ore: le dichiarazioni del ct olandese Louis Vanalle parole di Di, che lo aveva definito il peggior allenatore mai avuto. Le dichiarazioni alla vigilia del match tra Olanda e Argentina. LE PAROLE – «Per me è un ottimo calciatore che quando giocava aha avuto molti problemi nel privato che lo hanno. Mi definisce il suo peggiore allenatore? Devo dire che è uno dei pochi giocatori che me lo ha detto. Anche Depay era ae ha avuto che fare con questo, adesso invece ci “baciamo in bocca”». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ha le idee chiare il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali con l'Olanda di Louische, sostiene, "è una squadra molto equilibrata, tutti difendono ...Non sarà una sfida semplice, l'Olanda disembra in grande crescita e dopo un esordio non esaltante ha cominciato macinare risultati e prestazioni. Mondiali, Scaloni recupera Angel Di Maria . ...LUSAIL – Venerdì 9 dicembre 2022, all’International Stadium di Lusail, l’Olanda di Van Gaal affronterà l’Argentina di Scaloni per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022; calcio di inizio alle ...Il Fideo aveva definito l'attuale ct olandese "il peggiore della sua carriera". Venerdì il confronto a distanza in Olanda-Argenti ...