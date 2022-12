Val di Susa | scontri al corteo No Tav per l’anniversario del primo assalto al cantiere | ferito un poliziotto – Il video

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tornano le tensioni tra No Tav e polizia in Val dial termine deldi oggi, giovedì 8 dicembre, in occasione della tradizionale marcia per ricordare la manifestazione del 2005 che portò alla «riconquista» di un terreno a Venaus da parte del movimento e in cui doveva sorgere undella nuova ferrovia Torino-Lione. Nella spianata di San Didero un gruppo di No tav è riuscito ad avvicinarsi a un’area recintata, presidiata dalla polizia, e salire su una montagna da cui gli attivisti hanno iniziato a scagliare dei sassi. Dai manifestanti sono partiti anche dei petardi indirizzati alle forze dell’ordine presenti sul luogo che hanno risposto lanciando dei lacrimogeni. Negliunè rimasto. Dalle prime informazioni, riporta Ansa, l’agente è stato ...

Tornano le tensioni tra No Tav e polizia indial termine del corteo di oggi, giovedì 8 dicembre, in occasione della tradizionale marcia per ricordare la manifestazione del 2005 che portò alla "riconquista" di un terreno a Venaus da ...Proseguono gli scontri indi, con gli attivisti No Tav più che mai decisi a impedire la realizzazione dell'opera. Anche oggi si sono verificati tafferugli fra alcuni cittadini e le forze dell'ordine locale preposte ...Tensione al corteo No Tav in Val Susa, tra Bussoleno e San Didero. La manifestazione si tiene da diversi anni l'8 dicembre. Secondo gli organizzatori, sono ...Il corteo No Tav per ricordare l'8 dicembre del 2005. Tensioni con la polizia al cantiere di San Didero: alcuni manifestanti hanno scagliato petardi e pietre contro gli agenti ...