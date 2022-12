Usa-Russia | scambio di prigionieri | la cestista Brittney Griner a casa in cambio del trafficante Bout

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La star della pallacanestro americanaè stata rilasciata da una prigione russa in unodicon ild’armi Viktordetenuto negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Cnn.era stata condannata a nove anni di carcere indopo essere stata arrestata il 17 febbraio, con accuse di possesso di droga.era stato arrestato nel 2008 in una operazione sotto copertura degli Stati Uniti in Thailandia. Loè avvenuto oggi all’aeroporto di Abu Dhabi. Nelle ultime settimane funzionari russi e Usa avevano espresso un cauto ottimismo dopo mesi di negoziati tesi, con Biden che a novembre aveva detto di sperare che la ...

Ecco chi è la giocatrice americana di basket, liberata oggi in uno scambio di prionieri fra: una star fra Wnba ed ...Da quel momento comincia una trattativa serrata fra le diplomazieper liberarla, sullo sfondo i rapporti sempre più difficili a causa della guerra in Ucraina. A novembre la Griner era ... La sfida USA: gestire il declino della Russia e l'ascesa della Cina — L'Indro Un criminale conclamato in cambio di una donna arrestata ingiustamente con false accuse. È quanto è successo fra statunitensi e russi. I primi hanno rilasciato il noto trafficante d'armi Viktor Bout i ...Ecco chi è la giocatrice americana di basket, liberata oggi in uno scambio di prionieri fra Usa e Russia: una star fra Wnba ed Eurolega ...