Usa | le elezioni mid-term premiano Joe Biden

(Di giovedì 8 dicembre 2022) di Anthony M. Quattrone Joeè fra i pochi presidenti americani che dal 1934 non subiscono una sonora batosta elettorale durante le “mid-”, cioè quelleche si svolgono a metà di un quadriennio presidenziale per rinnovare l’intera Camera dei Deputati, un terzo del Senato e molte cariche di governatore. Tradizionalmente, il partito del presidente in carica perde seggi al Senato, alla Camera e anche diverse cariche di governatore. Si conclude il ciclo elettorale 2022 Nel ciclo elettorale che si è concluso il 6 dicembre 2022 con la vittoria del Senatore democratico Raphael Warnock nel ballottaggio in Georgia contro il repubblicano Herschel Walker, il presidentepuò ritenersi soddisfatto per aver guadagnato la maggioranza assoluta al Senato, con 51 seggi contro 49 per i repubblicani, e di aver ...