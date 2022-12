Usa | la star del basket Brittney Griner liberata da Mosca in cambio del trafficante di armi Viktor Bout

Ecco chi è la giocatrice americana di basket, liberata oggi in uno scambio di prionieri frae Russia: unafra Wnba ed ......ladel basket statunitense Brittney Griner viene arrestata in aeroporto a Mosca con un vaper e liquido contenente cannabis. Da quel momento comincia una trattativa serrata fra le diplomazie-...Ecco chi è la giocatrice americana di basket, liberata oggi in uno scambio di prionieri fra Usa e Russia: una star fra Wnba ed Eurolega ...WNBA - Dopo 10 mesi di reclusione, Brittney Griner è libera. La cestista americana, campionessa olimpica con Team USA, è stata rilasciata in uno scambio di prig ...