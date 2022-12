Usa | il caso della web designer che non vuole lavorare per le coppie gay Nel mirino dopo l’aborto i diritti omosessuali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si chiama Lorie Smith. È una artista e, proprietaria di una società di servizi web, la “303 Creative”, con sede a Littleton, Colorado. Lorie Smith è anche una convinta evangelica. La causa che i suoi avvocati hanno discusso in queste ore alla Corte Suprema potrebbe cambiare il corso deinegli Stati Uniti. Di più: potrebbe avere effetti storici sui modi in cui l’America combatte pregiudizio e discriminazione. Il tema che Smith porta davanti ai nove giudiciCorte riguarda il suo lavoro e la sua fede. Lorieallargare la sua attività. Le piacerebbe creare siti web per leche decidono di sposarsi. Finora però non l’ha fatto, per timore di finire nei guai. Lainfatti...