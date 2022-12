Usa | Congresso approva legge per tutela matrimoni gay

AGI - Ilamericano ha adottato una legge che protegge il matrimonio omosessuale in tutto il Paese per evitare un possibile ritorno indietro da parte della Corte Suprema. Il presidente Joe Biden si è ...Il nuovo, Camera repubblicana, Senato democratico Nell'insieme del voto di midterm, ...2024: i repubblicani divisi, ancora Trump o mai più Trump Invece, la sconfitta di Herschel in ...La Camera dei rappresentanti americana, con 258 voti a favore e 169 contrari, ha approvato il provvedimento che tutela a livello federali le nozze gay, dopo il via libera del Senato.Le unioni tra gay o lesbiche negli Usa sono in realtà già garantite da una sentenza della Corte Suprema del 2015. Ma dopo la sentenza dell'Alta Corte sull'aborto dello scorso giugno, molti progressist ...