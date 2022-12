Usa | Congresso approva legge per tutela matrimoni gay

Ilamericano con 258 voti a favore e 169 contrari approva il provvedimento che tutela a livello federali le nozze gay, dopo il via libera del Senato . Con il disco verde del Parlamento, la ...Washington, 8 dic. " La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato oggi " dopo che il Senato lo aveva già fatto nei giorni scorsi " un progetto di legge in difesa dei matrimoni gay, che ...Il diritto era già stato garantito sul piano giurisprudenziale dalla Corte Suprema con una sentenza del 2015, ma non era stato ancora trasformato in legge. Il provvedimento, già approvato dal Senato, ...Il Respect for Marriage Act non obbliga gli stati a celebrare matrimoni tra coppie dello stesso sesso, ma impone che le persone siano considerate ...