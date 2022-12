Usa | Congresso approva legge per tutela matrimoni gay

Washington, 8 dic. - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato oggi - dopo che il Senato lo aveva già fatto nei giorni scorsi - un progetto di legge in difesa dei matrimoni gay, che ...AGI - Ilamericano ha adottato una legge che protegge il matrimonio omosessuale in tutto il Paese per evitare un possibile ritorno indietro da parte della Corte Suprema. Il presidente Joe Biden si è ...Il riferimento è alla decisione della Corte Suprema che nell'estate scorsa ha annullato la sentenza che per quasi 50 anni aveva garantito il diritto all'aborto negli Stati Uniti. La nuova legge era ...La Camera dei rappresentanti americana, con 258 voti a favore e 169 contrari, ha approvato il provvedimento che tutela a livello federali le nozze gay, dopo il via libera del Senato.