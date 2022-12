Usa | approvata la legge che tutela i matrimoni omosessuali | saranno riconosciuti in tutti gli Stati Biden | “Diritto di sposare chi si ama”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Congresso degliUniti ha approvato il “Respect for Marriage Act“, un disegno dichele nozzea livello federale, imponendo ae cinquanta glidi riconoscere itra persone dello stesso sesso celebrati neglidove sono consentiti: ungià garantito sul piano giurisprudenziale dalla Corte Suprema con una sentenza del 2015, che però non era stato ancora trasformato in. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è passato con 258 voti a favore e 169 contrari: 39 rappresentanti repubblicani hanno votato sì insieme ai democratici. Per entrare in vigore il testo attende la firma del presidente Joe: “Gli Usa si preparano ad ...