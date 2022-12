Una voce intrisa di storia e cultura italiana | il coro degli Alpini | sezione di Milano  

QuiBrescia.it

"La Bocconi ha sempre avutovocazione europea. Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della ... E ha fatto sentire ladell'Italia, rispettandola, in tutte le capitali europee. Lei è sempre stato ...... ma vado sempre a cercaresfida con me stesso. Come è successo con il pezzo inciso con ladi Lucio Dalla, è arrivato in un momento in cui mi sentivo pronto per poterlo fare". E mentre fuori ... "Una voce per Romanino", concerto nella parrocchiale di Ospitaletto Una storia che arriva dall’Inghilterra (e che ha scatenato qualche leone da tastiera) fa riflettere su quanto possa essere difficile portare in tavola anche il più semplice dei pranzi delle feste ...Ron e Insegno al Teatro Tirso di Roma per ridare voce a… Massimelli (Aisla): 'Con progetto My Voice doniamo la voce a… Sabatelli (Nemo Gemelli): ‘My Voice migliora qualità vita… Massimelli (Aisla), ...