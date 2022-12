Un terremoto di magnitudo 4 ha fatto tremare il Pesarese

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Una serie di scosse disono state avvertite nella mattinata nel. Il sisma, segnalato dall'Ingv tra3 e4, non avrebbe provocato danni.

Una scossa didi3.7 è stata registrata alle 6.30 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia sulla costa in provincia di Pesaro - Urbino. Si è verificata a 9 km di ...... che aveva colpito Senigallia con5.8. In foto: la stazione di Ancona L'epicentro delè stato infatti localizzato al largo della costa delle Marche settentrionali, nella zona del ...Sciame sismico sulla costa Ancora una serie di scosse nelle Marche. La più forte di magnitudo 4.0 alle ore 8.08, individuata dall'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia (Ingv) sulla costa in prov ...1' di lettura Ancona 08/12/2022 - Continuano le scosse dello sciame sismico con due eventi verificatesi nella mattina dell'8 dicembre. Di magnitudo 3.7 la prima scossa registrata alle 6.30, è arrivata ...